Агент полузащитника ЦСКА Зайнутдинова опроверг слухи о том, что футболист может продолжить карьеру в Италии

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Агент полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова Евгений Новиков в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о том, что футболист может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
«Зайнутдинов может перейти в один из клубов серии А? Не знаю от куда берется такая информация! С ЦСКА никаких договоренностей нет!», — сказал Новиков корреспонденту «СЭ» Константину Белову.
В сезоне-2022/23 Зайнутдинов принял участие в 15 матчах ЦСКА и не отличился результативными действиями.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего казаха в 3,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что ЦСКА готов отпустить Зайнутдинова в случае, если получит достойное предложение от европейского клуба.
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