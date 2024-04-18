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Сегодня, 12:27

Агент Мансини: «Из России мы общались только с «Краснодаром»

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Футбольный агент Габриэль Литтери, представляющий интересы полузащитника «Панатинаикоса» Даниэля Мансини, рассказал о будущем своего агента.

«Трансфер в Россию? Летом мы посмотрим, будет ли интерес. Из России мы общались только с «Краснодаром», но это было давно», — приводит слова Литтери «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Мансини провел 43 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро. Контракт игрока с греческим клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Панатинаикос
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