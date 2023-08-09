Агент Сутормина: «Леша недоволен малым количеством игрового времени в «Зените»

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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, ответил «СЭ» на вопрос о возможном переходе игрока в ЦСКА.
По информации «СЭ», «Зенит» не хочет отпускать Сутормина в ЦСКА из-за нежелания усиливать конкурентов.
«Аренда в ЦСКА? Об этом лучше спросить у клубов. Но, конечно, Леша недоволен малым количеством игрового времени, как и каждый амбициозный игрок», — сказал Клюев «СЭ».
Сутормин выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в двух матчах команды, провел на поле в сумме 14 минут и не отличился результативными действиями.