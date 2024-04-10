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Сегодня, 21:16

Агент Помазуна — об интересе «Динамо»: «Илья ничего не говорил, и я ни с кем не разговаривал»

Зарина Халимхонова
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Алексей Сафонов, агент голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, выступающего в аренде за «Урал», прокомментировал корреспонденту «СЭ» новость об интересе «Динамо» к своему клиенту.

«Сейчас Илья в «Урале». Его задача помочь клубу, как минимум, не вылететь. Он мне ничего не говорил, и я ни с кем не разговаривал», — сказал Сафонов «СЭ».

Контракт 27-летнего Помазуна с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 26 матчах «Урала» во всех турнирах, пропустил 39 голов и 7 раз отыграл на ноль.

Ранее Помазун не исключил свой возможный переход в «Спартак».

Илья Помазун
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Сафонов
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