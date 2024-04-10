Агент Помазуна — об интересе «Динамо»: «Илья ничего не говорил, и я ни с кем не разговаривал»

Алексей Сафонов, агент голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, выступающего в аренде за «Урал», прокомментировал корреспонденту «СЭ» новость об интересе «Динамо» к своему клиенту.

«Сейчас Илья в «Урале». Его задача помочь клубу, как минимум, не вылететь. Он мне ничего не говорил, и я ни с кем не разговаривал», — сказал Сафонов «СЭ».

Контракт 27-летнего Помазуна с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 26 матчах «Урала» во всех турнирах, пропустил 39 голов и 7 раз отыграл на ноль.

Ранее Помазун не исключил свой возможный переход в «Спартак».