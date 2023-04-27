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Сегодня, 14:40

Агент Раконьяца рассказал, когда будет решен вопрос о будущем игрока «Локомотива»

Константин Белов
Корреспондент
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Футбольный агент Игор Глушевич, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца, выступающего на правах аренды за «Црвену Звезду», в комментарии для «СЭ» высказался о будущем игрока.

«Марко нравится в Белграде, он стал чемпионом страны. Будущее Раконьяца? «Црвена Звезда» решит вопрос по его выкупу 15 июня», — сказал Глушевич «СЭ».

22-летний Раконьяц этой зимой перешел в «Црвену Звезду» на правах аренды до конца текущего сезона. Он провел 9 матчей за команду, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи. Контракт форварда с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Црвена Звезда
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