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Сегодня, 14:45

Габулов высказался о поступке Джикии в матче с «Краснодаром»: «Только уважение!»

Микеле Антонов
Корреспондент
Георгий Джикия и Кади Боржес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов в интервью «СЭ» прокомментировал эпизод в матче 24-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (4:3), где защитник красно-белых Георгий Джикия оказал первую помощь травмированному игроку Кади Боржесу.

«Никогда не сомневался, что Георгий поступит именно так. Знаю его с наилучшей человеческой стороны. Джикия всегда добрый, искренний, открытый, расположен к людям. Очень простой, всегда старается держаться скромно. Никогда не пройдет стороной мимо чьей-то беды, сложности. Этот эпизод полностью характеризует Георгия. Как он среагировал, отработал эпизод. Побежал, но краем глаза увидел, что футболист лежит, максимально быстро оказал первую помощь. Только уважение!» — сказал Габулов «СЭ».

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Полузащитник «Краснодара» (4:3) Кади Боржес получил травму при столкновении с Георгием Джикией в 24-м туре РПЛ.

«СЭ» ранее сообщал, что у Боржеса подозрение на перелом лицевой кости. «Краснодар» пока не опубликовал информацию о состоянии игрока.

В текущем сезоне бразилец провел 7 матчей в РПЛ, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

Владимир Габулов
Георгий Джикия
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Кади Боржес
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