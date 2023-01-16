Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:36

Агент Рассказова прокомментировал появление игрока в расположении «Крыльев Советов»: «Мы обо всем договорились»

Агент Рассказова отреагировал на появление игрока в расположении «Крыльев Советов»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Telegram Дзен

Агент защитника «Спартака» Николая Рассказова Валериюс Мижигурскис прокомментировал «СЭ» приезд игрока в расположение самарских «Крыльев Советов», проводящих сбор в Турции.

«Рассказов прибыл в Турцию в распоряжение «Крыльев». Мы с самарцами обо всем договорились. Осталось только клубам утрясти некоторые детали, а игроку — пройти медосмотр. И контракт будет подписан», — сказал Мижигурскис.

Рассказов является воспитанником «Спартака». Он выступает за основную команду с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 11 матчей и забил один мяч.

Его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2023 года.

Николай Рассказов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Косторная подтвердила расставание с Буяновой и не комментирует переход в парное катание
Бетина Попова: «Зная отношение Грассля к деятельности Тутберидзе — неудивительно, что он приехал»
В КС объяснили разницу между найденной и украденной вещами
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины
В России в 2023 году введут новые штрафы за неисправности в автомобилях
«РИА Новости»: пленный украинский военный рассказал о гибели роты сослуживцев в Артемовске
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Урал» обсудит будущее арендованного у ЦСКА Помазуна в конце сезона
Сычев заявил, что «Локомотив» борется за выживание
Агент Мореля подтвердил интерес к игроку от клубов РПЛ: «Мы ведем переговоры»
Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий вернулся в «Шахтер»
Защитник «Ахмата» Дарко Тодорович в ближайшие дни вернется к работе в общей группе
В «Крыльях Советов» сообщили, что клуб не подписал контракт с Рассказовым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Португальский агент подтвердил возможный трансфер защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в «Спартак»

«Урал» обсудит будущее арендованного у ЦСКА Помазуна в конце сезона