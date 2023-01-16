Агент Рассказова прокомментировал появление игрока в расположении «Крыльев Советов»: «Мы обо всем договорились»

Агент защитника «Спартака» Николая Рассказова Валериюс Мижигурскис прокомментировал «СЭ» приезд игрока в расположение самарских «Крыльев Советов», проводящих сбор в Турции.

«Рассказов прибыл в Турцию в распоряжение «Крыльев». Мы с самарцами обо всем договорились. Осталось только клубам утрясти некоторые детали, а игроку — пройти медосмотр. И контракт будет подписан», — сказал Мижигурскис.

Рассказов является воспитанником «Спартака». Он выступает за основную команду с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 11 матчей и забил один мяч.

Его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2023 года.