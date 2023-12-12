Агент Ренана опроверг информацию о возможном переходе защитника в «Вест Хэм»

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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе бразильца в «Вест Хэм». Ранее об этом сообщал UOL.
По информации источника, футболист перейдет в английский клуб за 25 миллионов евро транзитом через бразильский «Коринтианс».
«Ложь», — сказал Гарсия «СЭ».
20-летний Ренан выступает в «Зените» с января 2023 года. За клуб из Санкт-Петербурга бразильский защитник провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями.