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Сегодня, 12:47

Агент Роналдо заявил, что переход в «Ростов» станет шагом вперед в карьере футболиста

Виктория Кравченко
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Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы полузащитника «Левски» Роналдо, заявил, что ему понравился Ростова-на-Дону.

Менеджер отметил, что его клиент уже прошел медосмотр в Турции, а контракт с ростовским клубом подпишет в ближайшее время.

— Город красивый. Больше всего понравились клубная инфраструктура, центр города и стадион — он замечательный.

— Когда «Ростов» подпишет контракт с Роналдо?

— Сегодня или в четверг, — цитирует агента «РБ Спорт».

В этом сезоне Роналдо Сезар Соарес дос Сантос провел за «Левски» 25 матчей, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,4 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-ronaldo-perehod-futbolista-v-rostov-e-to-shag-vpered-v-kar-ere/
ФК Ростов
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