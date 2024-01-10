Агент Роналдо заявил, что переход в «Ростов» станет шагом вперед в карьере футболиста

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Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы полузащитника «Левски» Роналдо, заявил, что ему понравился Ростова-на-Дону.
Менеджер отметил, что его клиент уже прошел медосмотр в Турции, а контракт с ростовским клубом подпишет в ближайшее время.
— Город красивый. Больше всего понравились клубная инфраструктура, центр города и стадион — он замечательный.
— Когда «Ростов» подпишет контракт с Роналдо?
— Сегодня или в четверг, — цитирует агента «РБ Спорт».
В этом сезоне Роналдо Сезар Соарес дос Сантос провел за «Левски» 25 матчей, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,4 миллиона евро.