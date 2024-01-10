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РПЛ

Сегодня, 13:00

Радимов считает, что «Зенит» закрывает проблемные позиции

Виктория Кравченко
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Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов оценил трансферную политику петербургского клуба в зимнее окно.

— «Зенит» пять раз подряд стал чемпионом, бразильцы ему в этом помогали, поэтому сложно сказать, хорошо это или плохо, что сейчас их стало так много. Это с одной стороны. Но с другой, пишут ведь, например, про Ду Кейруша, что он может уйти в аренду, Ренан уехал... Так что все не окончательно, может быть.

— Вы сами играли в «Зените» при Петржеле, когда команда наполовину была составлена из чехов. Так много игроков одной национальности — в этом ведь могут быть сложности...

— В данной ситуации с бразильцами сложность языковая — им очень сложно выучить русский язык. Тем более когда они постоянно общаются между собой, это на 99 процентов вообще исключено. А чешский язык похож на русский, им было в этом плане легче, поэтому и коммуникации с другими ребятами было больше, — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Питерский клуб на данный момент приобрел защитника «Флуминенсе» Нино, двух вингеров: Артура из «Палмейраса» и Педро из «Коринтианса» и полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара».

Трансферы РПЛ: «Зенит» скупает бразильцев, «Краснодар» подписал опорника сборной Колумбии

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-zenit-zakry-vaet-problemny-e-pozitsii-no-nado-dozhdat-sya-ser-eznogo-kontrol-nogo-matcha/
Владислав Радимов
ФК Зенит
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