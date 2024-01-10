Радимов считает, что «Зенит» закрывает проблемные позиции

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов оценил трансферную политику петербургского клуба в зимнее окно.

— «Зенит» пять раз подряд стал чемпионом, бразильцы ему в этом помогали, поэтому сложно сказать, хорошо это или плохо, что сейчас их стало так много. Это с одной стороны. Но с другой, пишут ведь, например, про Ду Кейруша, что он может уйти в аренду, Ренан уехал... Так что все не окончательно, может быть.

— Вы сами играли в «Зените» при Петржеле, когда команда наполовину была составлена из чехов. Так много игроков одной национальности — в этом ведь могут быть сложности...

— В данной ситуации с бразильцами сложность языковая — им очень сложно выучить русский язык. Тем более когда они постоянно общаются между собой, это на 99 процентов вообще исключено. А чешский язык похож на русский, им было в этом плане легче, поэтому и коммуникации с другими ребятами было больше, — цитирует Радимова «РБ Спорт».