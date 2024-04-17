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Сегодня, 13:30

Тимощук отреагировал на претензии к «Зениту» из-за большого количества бразильцев

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Член тренерского штаба «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал обвинения в адрес клуба из-за большого числа бразильских игроков.

«А мне что отвечать? Как сказал Андрей Лунев в недавнем интервью, мы действуем в рамках правил. Для всех они одинаковые, мы не исключение. Мы ничего не нарушаем. Стараемся укреплять любую линию высококлассными, качественными футболистами», — цитирует Тимощука «РБ Спорт».

После 23 матчей «Зенит» с 47 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар», занимающий вторую строчку, на 4 очка.

Источник: «РБ Спорт»
Анатолий Тимощук
Футбол
ФК Зенит
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