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Агент Сафонов: «Игроки «Спартака» — утомленные пенсионеры»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Фото ФК «Крылья Советов»
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Футбольный агент Алексей Сафонов в интервью «СЭ» прокомментировал крупное поражение «Спартака» от «Крыльев Советов» (0:4) в матче 10-го тура РПЛ.

— Что это было?

— Я был на трибуне. На мой взгляд, счет по игре. «Крылья» просто разнесли «Спартак»! Я вообще не понял красно-белых. Приехали московские болельщики, обеспечили им такую шикарную поддержку. Но так играть нельзя! Недопустимо! Какие-то утомленные пенсионеры... Себя надо уважать. А то это все походило на прощальную гастроль артистов. В этой встрече «Спартак» был просто набором высокооплачиваемых футболистов, но вот команды я вообще не увидел! «Крылья», наоборот, поймали кураж, играли в свой футбол. Болельщики гнали ребят все 90 минут. Они их отблагодарили таким счетом. А «Спартак»... Несолидно! Серьезные мастера не должны опускаться ниже своего уровня. Уважайте себя и своих поклонников. У самарцев я равнодушных не увидел.

— Кто явно выпал из игры москвичей?

— Да ругать кого-то одного сейчас неправильно. Да, где-то Максименко не выручил, где-то защитники не добежали. Но в целом выпала вся команда. Набор игроков. Не более...

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками после 10 матчей. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде против «Пари НН» 8 октября.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Алексей Сафонов
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