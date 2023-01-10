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Сегодня, 11:15

Агент Сафонов: «Как бы Сычевой не повторил путь Агаларова...»

Агент Сафонов сомневается, что Сычевой продолжит много забивать
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Владимир Сычевой.
Фото ФК «Оренбург»
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Футбольный агент Алексей Сафонов сомневается, что нападающий Владимир Сычевой, перешедший из «Оренбурга» в «Крылья Советов», продолжит много забивать в этом сезоне.

— Поняли, зачем Сычевой сменил «Оренбург» на «Крылья»? Следующим его клубом станет «Зенит»?

— Не знаю, не знаю... Меня этот переход удивил. Сомневаюсь, что в Самаре он будет забивать столь же часто, как и в «Оренбурге».

— Почему?

— А кто его будет снабжать передачами в «Крыльях»? Глушенков с Пиняевым ушли. Это в «Оренбурге» подобрана чуть ли не самая сильная полузащита в лиге. Особенно когда латиноамериканцы ловят кураж в домашних матчах, остановить их невозможно. Аргентинцы, Марин быстро находили Сычевого своими пасами. Как бы Владимир не повторил путь Агаларова. На того играла вся «Уфа», а в «Ахмате» ситуация поменялась.

— Не перехвалили ли СМИ Сычевого? Может быть, и нет в нем ничего особенного?

— Ну почему? Определенный путь он уже прошел. Парень сам себя вытащил. Приехал из Крыма, дошел до РПЛ, почти в каждом матче забивает. Тут я снимаю перед ним шляпу. Если человек заслуживает, его надо хвалить. Но не очаровываться. Давайте понаблюдаем за ним на длинной дистанции. Свои сомнения по поводу его перспектив в Самаре я вам уже высказал. Если ошибусь, вновь отдам должное этому нападающему.

Полностью интервью Сафонова «СЭ» читайте здесь

Владимир Сычевой
ФК Крылья Советов (Самара)
Руслан Агаларов
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