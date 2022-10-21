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Сегодня, 19:44

Агент Селюк не понимает, почему Лоуренса не подписал ни один клуб РПЛ

Агент Дмитрий Селюк высказался о полузащитнике турецкого «Карагюмрюка» Николасе Лоуренсе, который в сезоне-2021/22 выступал за «Химки».

«Лоуренс выходит на ведущие роли в «Фатих Карагюмрюк. В России все думали, что парень молодой, а турки его взяли и теперь он играет у Пирло. Его статистика — одна из лучших в команде. Думаю, он сейчас будет основным игроком. Я не понимаю, куда смотрят «Спартак», «Краснодар», «Локомотив» и так далее. Вот, пожалуйста, Лоуренс предлагался бесплатно. А теперь, я уверен, его не продадут даже за миллион. «Локомотив» пригласил каких-то Раконьяцев, Мампасси. У Николаса зарплата была в «Химках» десять тысяч. Почему турки берут его и раскручивают, а российские клубы не замечают? Спросите Оздоева, он вам скажет, что это очень хороший футболист. Ему всего 21 год. Зачем искать кого-то хрен знает где, когда все у вас перед глазами?» — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

22 июля «Химки» объявили об уходе Лоуренса, контракт с 21-летним нигерийцем был расторгнут по соглашению сторон.

Лоуренс присоединился к «Карагюмрюку» в июле 2022 года и провел за турецкий клуб три матча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-v-himkah-nikolas-poluchal-10-ty-syach-a-teper-vy-hodit-na-vedushhie-roli-u-pirlo-kuda-smotrel-spartak/
Футбол
Дмитрий Селюк
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