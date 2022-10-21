Деменко заявил, что Мостовой будет хорошим приобретением для любого клуба РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко считает, что хавбек петербуржского клуба Андрей Мостовой будет хорошим вариантом для любой российской команды.

«Станет ли уход Мостового из «Зенита» проблемой? Нет, по одной простой причине — его есть кем заменить. Мне лично Мостовой очень нравится по игре. Он делает свое дело профессионально и, конечно, помогает «Зениту». Он будет хорошим приобретение для любой российской команды. Что касается Европы, там уже сложнее. Но для любой команды из России это хороший вариант», — приводит слова Деменко «Спорт День за Днем».

Он также прокомментировал ситуацию с обратной заменой Мостового в матче с «Крыльями Советов» (2:1).

«Я понимаю Мостового как футболиста и понимаю, почему у него была такая реакция. Честно говоря, не понимаю по каким критериям его поменяли. Тяжело объяснить это решение Семака это решение. Может быть, повлиял какой-то эпизод. Для футболиста это всегда удар. Конечно, Семак найдет слова, чтобы это объяснить. Но я смотрел игру и, по большому счету, Мостовой играл нормально. Повторюсь, для меня это непонятная замена», — добавил Деменко.

В матче «Зенит» — «Крылья Советов» главный тренер петербуржской команды Сергей Семак произвел обратную замену Мостового. Хавбек вышел на поле на 61-й минуте вместо Далера Кузяева, однако спустя 22 минуты был заменен на Густаво Мантуана. После этого недовольный футболист сразу ушел от скамейки в раздевалку.