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Агент: «Гбамбле уже начал тренироваться, надо только форму набрать»

Алина Савинова
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Агент Дмитрий Селюк сообщил, что вингер «Ахмата» Нене Гбамбле близок к возвращению на поле.

«Нене уже практически здоров, начал тренироваться, надо только форму набрать. Болевые ощущения прошли, все зажило. После перерыва на матчи сборных он сможет выйти на второй тайм», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Гбамбле перешел в «Ахмат» в январе этого года, подписав контракт с грозненским клубом на три с половиной года. Во время предсезонных сборов он получил небольшое повреждение и пропустил первые матчи после возобновления чемпионата.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-gbamble-uzhe-nachal-trenirovat-sya-ostalos-nabrat-formu/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
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