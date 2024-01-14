Агент Сутормина рассказал о будущем полузащитника в «Зените»

Агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина Александр Клюев ответил «СЭ» на вопрос о будущем футболиста в команде.

В воскресенье, 14 января клуб из Санкт-Петебурга отправился на первый сбор в ОАЭ. Сутормин полетел вместе с командой.

«Останется ли Сутормин до лета в «Зените»? На данный момент могу точно сказать, что у Алексея контракт с клубом. Он отправился на первый сбор с командой, на котором будет работать и готовиться с партнерами ко второй части сезона. Был ли разговор с руководством «Зенита» насчет возможного ухода Сутормина? Без комментариев», — сказал Клюев «СЭ».

Сутормин в этом сезоне провел 12 матчей и отдал 2 голевые передачи. «Зенит» после 18-и туров занимает второе место в чемпионате России, набрав 36 очков.

Полузащитник выступает за «Зенит» с июля 2019 года. Контракт 30-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2025 года.