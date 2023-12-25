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Сегодня, 14:38

Агент Талаев заявил, что «Балтика» действительно интересуется Кожемякиным

Алина Савинова
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Агент Андрей Талаев подтвердил информацию о том, что «Балтика» интересуется защитником «СКА-Хабаровска» Олегом Кожемякиным.

«К нему действительно есть интерес от «Балтики». Но стороны пока не договорились», — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.

В текущем сезоне Кожемякин провел за «СКА-Хабаровск» 18 матчей и отметился 3 голами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года, но может быть автоматически продлен при определенных обстоятельствах.

После 18 туров «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-talaev-baltika-dejstvitel-no-interesuetsya-kozhemyakiny-m/
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