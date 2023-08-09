Агент Тормены заявил, что игрок близок к трансферу в РПЛ

Агент Рафаэль Норманд, представляющий интересы защитника «Браги» Тормены, сообщил, что его клиент близок к продолжению карьеры в РПЛ.

«Это неправда, что Тормена отказался ехать в Россию. Его трансфер в РПЛ очень близок. Скоро появятся новости», — цитирует Норманда «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего бразильца заинтересованы «Краснодар» и «Спартак».

Тормена выступает за «Брагу» с 2019 года. Он провел за команду 126 матчей, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 5 миллионов евро.