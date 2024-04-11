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Сегодня, 14:17

Агент Тюкавина оценил игру футболиста в этом сезоне РПЛ

Виктория Кравченко
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Агент Алексей Сафонов надеется, что в матче с «Уралом» Константин Тюкавин сможет отличиться.

«Думаю, уже в этом туре Костю прорвет и он продолжит забивать. Был момент, когда он ав 10 играх не забивал и говорили, что сдулся. Но он зарабатывал пенальти, отдавал голевые передачи. По объему, движению, моментам к нему нет претензий. А если бы попал с центра поля, был бы шедевр. Не может же форвард все голы забивать. Главное, что у него в каждой игре глаза горят», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В этом сезоне Тюкавин провел 28 матчей за «Динамо», забил 10 голов, отдал 8 результативных передач. Портал Transferemarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-tyukavina-dumayu-uzhe-v-e-tom-ture-kostyu-prorvet/
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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