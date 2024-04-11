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Есипов рассказал про драку с Павлюченко: «После этого мы не общались два месяца»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Ротора» и сборной России Валерий Есипов рассказал о драке с Романом Павлюченко во время выступления за волгоградскую команду.

«Это было после матча с «Зенитом» в 2001-м. Играем дома, счет — 0:0, последние минуты. Выкатываю Роме на 11 метров, мы с Беркетовым открываемся под него. Выкати обратно — мы бы расстреляли вратаря. Но Пав бьет сам, удар блокируют, так и доигрываем вничью. Я ему в порыве высказал: «Молодой, ты че делаешь?» А Павлюченко мне дерзко: «Звездочка, помолчи». После игры подхожу к раздевалке, спрашиваю: «Что это было?» И после этого бью Пава. Нас быстро разняли. После чего уже у меня Горюнов спрашивает: «А что это сейчас было?» «Воспитание, — отвечаю, — а что?» К слову, дядя Толя, отец Ромы и водитель клубного автобуса, еще и похвалил меня. Мы не общались месяца два. Но потом пожали руки и по сей день дружим», — приводит Sport24 слова Есипова.

Есипов выступал за «Ротор» с 1992 по 2004 год. Также он играл в «Сатурне», «Факеле», киевском «Динамо» и курском «Авангарде». После завершения игровой карьеры Есипов стал работать тренером и на данный момент возглавляет «Кызылташ».

Источник: Sport24
Валерий Есипов
Роман Павлюченко
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