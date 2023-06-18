Агент Тюкавина о продлении контракта с «Динамо»: «Пока еще время не пришло»

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, Алексей Сафонов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о том, предлагал ли клуб футболисту новый контракт.

«У Тюкавина есть действующий контракт, он его выполняет. Пока ни с кем ничего не обсуждали. Игрок отдыхает, я отдыхаю. Ничего не форсируем. Никуда не бежим, не опаздываем. Такого нет, что боимся непродления. Тюкавин — востребованный игрок. Тем более, пока нет главного тренера, не о чем разговаривать. Пока еще время не пришло. Спокойно к этому отношусь, и Константин не суетится», — сказал Сафонов «СЭ».

Контракт Тюкавина с «Динамо» действует до 30 июня 2024 года.

20-летний россиянин является воспитанником бело-голубых, в сезоне-2022/23 форвард забил 10 голов и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за команду во всех турнирах. Болельщики «Динамо» признали Тюкавина лучшим футболистом команды по итогам прошлого сезона.