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Сегодня, 16:40

Агент Тюкавина счиает, что футболист сможет заиграть в Испании

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, как форвард отреагировал на известия об уходе полузащитника Арсена Захаряна из клуба.

«Костя Тюкавин тоже без проблем бы играл в чемпионате Испании, как и в Германии и Англии. Есть ли какие-то подвижки в разговоре с «Динамо» по продлению контракта? Пока не хочу ничего обсуждать. Есть понятие такое — трансферные дела любят тишину. Будет конкретика — будем разговаривать. Как в целом Тюкавин воспринимает отъезд Захаряна? Они с Арсеном друзья, он рад, что так получилось, поэтому здесь ничего такого нет», — приводит слова Сафонова «Спорт День за Днем».

16 августа «СЭ» сообщал, что 20-летний футболист провел тренировку с московской командой. В «Динамо» подтвердили эту информацию. «Чемпионат» информировал о проблемах в переговорах Захаряна и «Реал Сосьедад», игрок не вылетел в Испанию.

Ранее сообщалось, что баскский клуб заплатит за Захаряна 12 миллионов евро плюс бонусы. «Реал Сосьедад» предлагает футболисту контракт на срок от 5 лет.

Полузащитник выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-tyukavina-zayavil-chto-futbolist-smozhet-zaigrat-v-ispanii
Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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