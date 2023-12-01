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РПЛ

Сегодня, 18:26

Агент Тюкавина сообщил, что нападающим интересовались «Зенит» и ЦСКА

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал «СЭ», какие российские клубы интересовались игроком.

«Был определенный интерес от «Зенита» и ЦСКА. Но сейчас об этом говорить нет смысла. Не получилось — и не получилось. Сейчас мы двигаемся дальше с «Динамо». Следующий шаг — Европа», — сказал Сафонов «СЭ».

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал об интересе «Зенита» к футболисту.

Как сообщал «СЭ», в новом контракте нападающего с «Динамо» не будет опции выкупа для российских клубов.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Константин Тюкавин
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