Агент Тюкавина сообщил, что нападающим интересовались «Зенит» и ЦСКА

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал «СЭ», какие российские клубы интересовались игроком.

«Был определенный интерес от «Зенита» и ЦСКА. Но сейчас об этом говорить нет смысла. Не получилось — и не получилось. Сейчас мы двигаемся дальше с «Динамо». Следующий шаг — Европа», — сказал Сафонов «СЭ».

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал об интересе «Зенита» к футболисту.

Как сообщал «СЭ», в новом контракте нападающего с «Динамо» не будет опции выкупа для российских клубов.