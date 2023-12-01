Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:21

Рианчо — о продлении контракта Промеса со «Спартаком»: «Отличная новость для клуба и всей РПЛ»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об автоматическом продлении контракта форварда Квинси Промеса с московской командой до лета 2025 года.

«Когда я возглавлял «Спартак», то Квинси уже не было в команде. О футболисте такого уровня мечтает каждый тренер. То, что «Спартаку» удалось продлить контракт с Промесом — отличная новость для клуба и для всей лиги. Квинси играет за «Спартак», потому что в Европе его ждет тюрьма? Я бы не стал так ставить вопрос. Квинси уже стал легендой «Спартака», — цитирует Рианчо Metaratings.ru.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В феврале 2021-го он вернулся в московский клуб. Всего на счету нидерландского нападающего 233 матча за красно-белых, в которых он отметился 113 голами и 59 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/riancho-to-chto-spartaku-udalos-prodlit-kontrakt-s-promesom-otlichnaya-novost-dlya-kluba-i-vsei-rpl-311008/
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
Обсудить
Читайте также
Три полицейских пострадали в Бирмингеме от действий польских фанатов
Российский биатлонист Поршнев объявил о завершении карьеры в 27 лет
Пленный ВСУ заявил о малопригодности немецких БМП Marder на фронте
Голикова анонсировала введение в РФ обязательного диспансерного наблюдения
Пожар на рынке «Садовод» в Москве. Главное
Убившую новорожденного ребенка в поезде МЦК мать осудили на три года
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
«Пари НН» — «Урал»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Гладилин рассказал, что с тревогой ждет матча «Спартака» с «Ахматом»
Геркус считает Дзюбу лучшим российским нападающим последних лет
Орещук: «Судейский корпус не справляется. Нам даже ВАР не помогает»
Балахнин считает, что у ЦСКА есть небольшое преимущество перед «Ростовом»
Игнатьев заявил, что не стоит ставить крест на участии «Краснодара» в чемпионской гонке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

В «Спартаке» прокомментировали возможность переноса матча с «Крыльями Советов»

Агент Тюкавина сообщил, что нападающим интересовались «Зенит» и ЦСКА