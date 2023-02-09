Агент Медведева: «Никита с каждым днем чувствует себя все лучше, но до работы на поле еще далеко»

Андрей Талаев, агент вратаря «Ростова» Никиты Медведева, рассказал, как проходит восстановление футболиста после травмы.

«Никита с каждым днем чувствует себя все лучше, но до работы на поле еще далеко, пока сказать не могу. Он много работает, бегает, но упражнения с мячом не выполняет. Честно, мы с ним о сроках возвращения не общались. Главное, что с ним все хорошо и он с командой», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В сентябре Медведев получил травму одной из связок коленного сустава в кубковом матче с «Оренбургом». Сейчас футболит находится на сборах вместе с командой в Абу-Даби.

В текущем сезоне голкипер принял участие в двух матчах Кубка России за «Ростов» и не пропустил ни одного мяча.