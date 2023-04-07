Агент высказался об отзыве Ренана из молодежной сборной Бразилии

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» высказался об отзыве «Зенитом» защитника Роберто Ренана из заявки молодежной сборной Бразилии.

«Зенит» находится на финишной прямой чемпионата. Несправедливо обходиться без него», — сказал Гарсия «СЭ».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, что клуб отправил письмо в Бразильскую конфедерацию футбола с просьбой не отпускать защитника Роберта Ренана в сборную Бразилии (U-20).