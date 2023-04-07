Агент высказался об отзыве Ренана из молодежной сборной Бразилии

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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» высказался об отзыве «Зенитом» защитника Роберто Ренана из заявки молодежной сборной Бразилии.
«Зенит» находится на финишной прямой чемпионата. Несправедливо обходиться без него», — сказал Гарсия «СЭ».
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, что клуб отправил письмо в Бразильскую конфедерацию футбола с просьбой не отпускать защитника Роберта Ренана в сборную Бразилии (U-20).
Изначально защитник «Зенита» был вызван на сбор, который пройдет с 15 по 27 апреля. Если бы сине-бело-голубые отпустили Ренана, то он пропустил бы несколько матчей «Зенита».