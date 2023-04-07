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Сенников: «Если Дзюба доиграет сезон на высоком уровне, то он может захотеть уйти в другую команду»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о возможном продлении контракта форварда Артема Дзюбы с московским клубом.

«Если «Локомотив будет тактически играть дальше так же, как и сейчас, то контракт с Дзюбой надо продлевать. На данный момент Артем очень хорошо вписывается в игру команды. Если глобальных изменений в игре «Локомотива» не произойдет, то Дзюба пригодится как минимум еще на один сезон. Артем, наоборот, сейчас набирает форму. Возраст не помешает ему подписать новый контракт с клубом. Если Дзюба доиграет сезон на таком же высоком уровне, то он может захотеть уйти в другую команду. Тут уже кто лучше контракт предложит, здесь железнодорожники не будут хозяевами ситуации», — цитирует Сенникова Metaratings.ru.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года. В составе железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/sennikov-esli-dzyuba-doigraet-sezon-na-takom-zhe-vysokom-urovne-to-on-mozhet-zakhotet-uiti-v-druguyu-komandu-241466/
Артем Дзюба
Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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