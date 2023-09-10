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Сегодня, 22:28

Агент Йовелича объяснил, почему форвард не перешел в ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Огнен Короман, представляющий интересы нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Деяна Йовелича, рассказал, почему от его клиента отказался ЦСКА.

«Он дорого сейчас стоит. В какой клуб? Предлагали в ЦСКА, очень долго разговаривали с клубом. Но там сказали, что очень дорого», — цитирует Коромана Sport24.

Йовелич выступает в МЛС с 2021 года. В текущем сезоне он забил три мяча и отдал 3 голевые передачи в 28 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.

Ранее Йовелич играл за «Айнтрахт», «Вольфсберг», «Андерлехт» и «Црвену Звезду».

Источник: Sport24
Огнен Короман
Футбол
ФК Лос-Анджелес Гэлакси
ФК ЦСКА (Москва)
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