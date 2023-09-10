Источник: «Крылья Советов» выкупят Бабкина у «Локомотива»

«Крылья Советов» выкупят полузащитника Сергея Бабкина у «Локомотива» за 40 миллионов рублей, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, контракт 20-летнего футболиста с самарским клубом будет рассчитан на 4 года.

Бабкин перешел в «Локомотив» в 2019 году. С 2022-го он выступает за «Крылья» на правах аренды. Всего за самарцев полузащитник провел 30 матчей, в которых отметился 3 забитыми мячами.