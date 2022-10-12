Агент защитника «Ростова» Чернова рассказал о будущем игрока

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Представитель защитника «Ростова» Евгения Чернова Александр Манькяков рассказал о будущем игрока.
Права на 29-летнего игрока принадлежат «Краснодару».
По поводу выкупа будем разговаривать ближе к концу сезона, — цитирует Маньякова «РБ Спорт». — Аренда действует на этот сезон, и вопросы выкупа пока не обсуждали. Это будет зависеть от многих факторов, главный — необходимость «Ростова» в Евгении и наоборот.
— Со стороны Чернова такая необходимость есть?
— Давайте не будем торопиться. Женя счастлив в «Ростове», ему там комфортно, он очень рад, что снова играет. Выкуп не исключен, но этот вопрос пока не поднимался.
Чернов в этом сезоне провел за «Ростов» 12 матчей и отдал 1 результативную передачу.
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