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Сегодня, 16:13

Агент защитника «Ростова» Чернова рассказал о будущем игрока

Руслан Минаев

Представитель защитника «Ростова» Евгения Чернова Александр Манькяков рассказал о будущем игрока.

Права на 29-летнего игрока принадлежат «Краснодару».

По поводу выкупа будем разговаривать ближе к концу сезона, — цитирует Маньякова «РБ Спорт». — Аренда действует на этот сезон, и вопросы выкупа пока не обсуждали. Это будет зависеть от многих факторов, главный — необходимость «Ростова» в Евгении и наоборот.

— Со стороны Чернова такая необходимость есть?
— Давайте не будем торопиться. Женя счастлив в «Ростове», ему там комфортно, он очень рад, что снова играет. Выкуп не исключен, но этот вопрос пока не поднимался.

Чернов в этом сезоне провел за «Ростов» 12 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-chernova-zhenya-schastliv-v-rostove-no-pro-vy-kup-poka-ne-govorili/

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П1

29%

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ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
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Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

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Обе забьют - да

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