Канчельскис: «ЦСКА и «Спартак» в любом случае не достанут «Зенит»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

«Дерби есть дерби — это непредсказуемо. Думаю, будет ничья, которая устроит обоих. Ни те, ни те не захотят рисковать. У ЦСКА результат неплохой — получше, чем у «Спартака». В дерби немножко фаворит ЦСКА, потому что они играют у себя и статистика в личных встречах у них лучше», — цитирует Legalbet Канчельскиса.

Бывший футболист поделился мнением, смогут ли московские клубы побороться за чемпионство с «Зенитом».

«Думаю, обе команды в любом случае не достанут «Зенит». Хотелось бы, чтобы они навязали борьбу. «Зенит» по всем параметрам выше и он уже практически чемпион», — добавил он.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября, начало — в 20.00 по московскому времени. После 12 туров чемпионата России-2022/23 армейцы занимают четвертое место с 24 очками, а красно-белые идут на третьем месте с 25 очками.