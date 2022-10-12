Канчельскис: «ЦСКА и «Спартак» в любом случае не достанут «Зенит»

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».
«Дерби есть дерби — это непредсказуемо. Думаю, будет ничья, которая устроит обоих. Ни те, ни те не захотят рисковать. У ЦСКА результат неплохой — получше, чем у «Спартака». В дерби немножко фаворит ЦСКА, потому что они играют у себя и статистика в личных встречах у них лучше», — цитирует Legalbet Канчельскиса.
Бывший футболист поделился мнением, смогут ли московские клубы побороться за чемпионство с «Зенитом».
«Думаю, обе команды в любом случае не достанут «Зенит». Хотелось бы, чтобы они навязали борьбу. «Зенит» по всем параметрам выше и он уже практически чемпион», — добавил он.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября, начало — в 20.00 по московскому времени. После 12 туров чемпионата России-2022/23 армейцы занимают четвертое место с 24 очками, а красно-белые идут на третьем месте с 25 очками.
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