Агент защитника «Сочи» Дркушича опроверг информацию об интересе «Нанта» к футболисту

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Вани Дркушича, высказался по поводу возможного перехода игрока в «Нант».

«Как я сказал ранее, за Дркушичем наблюдают многие клубы, в том числе, из Франции, но не «Нант». Есть интерес и из других стран. Но пока слишком рано о чем-то говорить, сейчас важнейший период для «Сочи». После чемпионата Европы поговорим о трансфере. Сейчас нет ни одного предложения», — цитирует агента «РБ Спорт».

24-летний Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. Всего за южан словенский футболист провел 60 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дркушича в 3 миллиона евро.