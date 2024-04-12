«Краснодар» на своем поле примет «Зенит» в матче 24-го тура российской премьер-лиги в субботу, 13 апреля. Игра состоится на стадионе «Арена Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. За ключевыми событиями противостояния «Краснодар» — «Зенит» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию бесплатно в прямом эфире смотрите на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Клуб из Краснодара набрал 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака с 44 баллами возглавляет чемпионат России.

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