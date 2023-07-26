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Сегодня, 17:28

Агент защитника «Тоттенхэма» Санчеса подтвердил срыв перехода в «Спартак»

Руслан Минаев
Давинсон Санчес.
Фото Global Look Press
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Переход защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в «Спартак» сорвался. Информацию об этом подтвердил агент 27-летнего колумбийца Фернандо Вильярреал.

«Да, действительно, это конец переговоров», — цитирует агента «Евро Футбол».

Ранее The Guardian сообщал, что АПЛ будет препятствовать переходу игрока в российский клуб. Несмотря на то, что «Тоттенхэм» принял предложение «Спартака» в 15 миллионов евро.

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В прошедшем сезоне колумбиец провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт Санчеса со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Источник: Евро Футбол
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Давинсон Санчес
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