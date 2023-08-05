«Ахмат» — ЦСКА и «Оренбург» — «Урал»: Безбородов назначил пенальти, Шафеев — нет. Почему?

На 87-й минуте матча 3-го тура чемпионата России-2023/24 «Оренбург» — «Урал» (0:2) арбитр Рафаэль Шафеев не назначил 11-метровый удар в ворота гостей после единоборства Кики с Джимми Марином. В том эпизоде произошел контакт ноги футболиста «Урала» с ногой соперника, при этом Кики не сыграл в мяч.

Этот момент похож на эпизод матча 2-го тура «Ахмат» — ЦСКА, в котором Владислав Безбородов после единоборства Константина Кучаева и Ивана Олейникова наказал армейца пенальти.

Никаких официальных заявлений о том, что Безбородов ошибся, не было. По данным «СЭ», не оценено его решение как ошибочное и на брифинге судей РПЛ. Значит, не прав Шафеев? Получается, что сегодня следовало наказать «Урал» 11-метровым?