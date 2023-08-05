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Судейство

Сегодня, 20:00

«Ахмат» — ЦСКА и «Оренбург» — «Урал»: Безбородов назначил пенальти, Шафеев — нет. Почему?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Скриншот трансляции матча «Оренбург» — «Урал».
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На 87-й минуте матча 3-го тура чемпионата России-2023/24 «Оренбург» — «Урал» (0:2) арбитр Рафаэль Шафеев не назначил 11-метровый удар в ворота гостей после единоборства Кики с Джимми Марином. В том эпизоде произошел контакт ноги футболиста «Урала» с ногой соперника, при этом Кики не сыграл в мяч.

Этот момент похож на эпизод матча 2-го тура «Ахмат» — ЦСКА, в котором Владислав Безбородов после единоборства Константина Кучаева и Ивана Олейникова наказал армейца пенальти.

Арбитр Владислав Безбородов. За что назначен пенальти в ворота ЦСКА? Правильно ли удален игрок «Ахмата»? К работе судей в Грозном есть 20 вопросов

Никаких официальных заявлений о том, что Безбородов ошибся, не было. По данным «СЭ», не оценено его решение как ошибочное и на брифинге судей РПЛ. Значит, не прав Шафеев? Получается, что сегодня следовало наказать «Урал» 11-метровым?

ФК Ахмат
ФК Оренбург
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
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