Агкацев: «Хочу остаться в «Краснодаре» и играть за этот клуб»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев признался, что хочет остаться в краснодарском клубе.

«Честно говоря, ничего не знаю о возможном переходе в «Ростов». Мне никто не звонил, никто не обращался с такими предложениями. Я старался не отвлекаться на это и готовился к играм. Я вообще ничего еще ни с кем не обсуждал. Но, конечно, хочу остаться в «Краснодаре» и играть за этот клуб», — цитируют «Известия» Агкацева.

21-летний россиянин в этом сезоне сыграл в 17 матчах во всех турнирах и пропустил 18 голов. На его счеут 7 игр без пропущенных мячей.