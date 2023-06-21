Агкацев считает, что Ивич изменил в «Краснодаре» картину игры

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, как изменилась игра команды при главном тренере Владимире Ивиче.

«При Ивиче у «Краснодара» поменялась картина игры, мы стали действовать разнообразнее. С этим специалистом мы дошли до финала кубка и провели неплохую серию в чемпионате. Еще есть к чему стремиться с Ивичем и в следующем сезоне. Есть развитие команды, и это всегда хорошо», — цитирует Агкацева Sport24.

«Краснодар» объявил о назначении Ивича 4 января. С тренером заключен двухлетний контракт.