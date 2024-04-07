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Сегодня, 15:15

«Ахмат» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Ахмат» сыграет с «Локомотивом» в чемпионате России 7 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артем Дзюба, ФК «Локомотив».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Ахмат» встретится с «Локомотивом» в 23-м туре чемпионата России в воскресенье, 7 апреля. Игра состоится на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Ахмат» — «Локомотив» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также встречи РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 22-х туров премьер-лиги грозненский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице с 20 очками. Железнодорожники располагаются на 6-й строчке чемпионата России, в их активе — 33 балла.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
07 апр, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Локомотив

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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