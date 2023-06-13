Ахметов рассказал, что допускает возможность возвращения в ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал, что допускает возможность возвращения в ЦСКА после окончания контракта с кубанским клубом.

«Никогда не говори никогда. Но я не знаю, что и как будет в будущем, посмотрим. В любом случае я не думаю, что двери в ЦСКА для меня закрыты, но пока я игрок «Краснодара», — приводит слова Ахметова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 25-летний полузащитник провел в составе «Краснодара» 40 матчей, забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач. Он выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год.