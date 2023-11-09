Акинфеев и Гильерме могут сыграть в ретро-матче «Локомотив» — ЦСКА

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал о потенциальных составах «Локомотива» и ЦСКА на ретро-матч.

«Из иностранных игроков Милош Красич, Элвир Рахимич, Юрис Лайзанс, Марк Гонсалес сыграют за команду ЦСКА. В составе «Локомотива» примут участие Родолфо и Мануэл Фернандеш. Помимо этого, обсуждаем с «Локомотивом» и ЦСКА участие в матче голкиперов команд Маринато Гильерме и Игоря Акинфеева», — приводит слова Терешина ТАСС.

Встреча пройдет 19 ноября на «РЖД Арене». Игра приурочена к 21-летию «золотого» матча между командами, который состоялся в 2002 году. «Локомотив» обыграл армейцев (1:0).