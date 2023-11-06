Акинфеев рассказал, что получил три высших образования

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» рассказал о важности образования.

«В академии физической культуры учат всему. Я считаю, что для любого человека, не только спортсмена, важно образование. У меня три высших образования, не знаю, остановлюсь на этом или нет. Понемногу надо знать везде, вдруг детям надо будет помочь с уроками, а ты уже все забыл. Надо настраивать себя на то, что знать все невозможно, но мы развиваемся всю жизнь», — приводит ТАСС слова футболиста.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Вместе с армейцами он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем кубка России, семикратным обладателем Суперкубка страны и обладателем Кубка УЕФА. Также 37-летний голкипер является бронзовым призером Евро-2008 в составе национальной команды.