Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:36

Тюкавина, Волкова и Карпукаса номинировали на премию «Первая пятерка»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Официальный сайт Детской футбольной лиги (ДФЛ) назвал имена претендентов на премию лучшему молодому футболисту года в РПЛ «Первая пятерка».

Награда вручается игроку не старше 21 года, сыгравшему не менее одной трети матчей своей команды в чемпионате России.

На премию номинированы Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев (оба — «Динамо»), Сергей Волков, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Виктор Мелехин, Андрей Лангович, Кирилл Щетинин (все трое — «Ростов»), Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба — «Урал»), Артем Карпукас («Локомотив»), Виктор Александров («Нижний Новгород»), Даниил Денисов («Спартак»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Ярослав Михайлов («Оренбург») и Владислав Шитов («Крылья Советов»).

В 2022 году обладателем награды «Первая пятерка» стал Сергей Пиняев, на тот момент выступавший в «Крыльях Советов». В январе 2023 года он стал футболистом «Локомотива».

Футбол
РПЛ
Артем Карпукас
Константин Тюкавин
Обсудить
Читайте также
Бедард прокомментировал ситуацию с Перри на фоне слухов о его связи со своей матерью
Фердинанд рассказал, почему Месси отписался в соцсетях от Гарначо
Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
РИА Новости: снайпер ВС РФ ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания
Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Нападающий «Динамо» Тюкавин признался, что его откормила жена

Акинфеев — о травмах: «Многим сложно понять, через какую боль все это дается»