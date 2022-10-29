Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:58

Актер Баринов — о предстоящем дерби: «Не вижу «Локомотив» конкурентом ЦСКА. Команда добралась до дна»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Новости

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча железнодорожников против ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ.

«Может ли «Локомотив» в такой форме бороться с ЦСКА? Не может, но и ЦСКА сейчас на спаде. Они, конечно, не в такой яме, как «Локомотив», но что-то у них тоже не получается. ЦСКА никогда не был раздражителем для «Локомотива», только если шла борьба в верхней части таблицы за призовые места. А сейчас «Локомотив» ждет перерыва. Правда, чего они там дождутся? Меня, как болельщика, не вдохновляют решения руководства. Не вижу «Локомотив» конкурентом ЦСКА. Вообще не вижу «Локомотив» конкурентом никакой команды РПЛ. Так безвольно сейчас играют только «Химки», которые не могут понять, что они делают. С уходом Семина команда идет вниз и добралась до дна», — сказал Баринов «СЭ».

Команды сыграют 29 октября на «РЖД Арене», стартовый свисток арбитра Артема Любимова прозвучит в 19.00 по московскому времени.

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Баринов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Том Брэди развелся с моделью Жизель Бюндхен после 13 лет брака
«Не хочешь кататься — иди ешь фастфуд на здоровье!» Авербух — о жалобе американской фигуристки
Американский экономист заявил о фактическом начале третьей мировой войны
Байден после выступления в Пенсильвании сымитировал прыжок со сцены
СМИ указали на изменение риторики Запада в отношении России
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Чалов закалился у Абаскаля и раскрылся при Федотове. Станет ли Федор лучшим форвардом России?
«Динамо» — «Химки»: Захарян, Смолов, Глушаков и Мирзов выйдут с первых минут
Пресняков-старший: «Надоело смотреть на лидерство «Зенита». Я потерял интерес к нашему чемпионату»
Каррера — о матче «Спартака»: «На бумаге это легкий матч, но не стоит недооценивать «Торпедо»
Пресняков-старший: «Спартаку» будет не так просто. «Торпедо» будет биться»
Камоцци: «Для многих «Зенит» непобедимая команда. Но «Спартаку» надо думать о своей мечте выиграть чемпионат»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Педро Габриэл: «В России я себя чувствую в безопасности. Планирую перевезти сюда маму»

«Динамо» — «Химки»: смотреть прямую трансляцию матча