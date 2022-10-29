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Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча железнодорожников против ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ.
«Может ли «Локомотив» в такой форме бороться с ЦСКА? Не может, но и ЦСКА сейчас на спаде. Они, конечно, не в такой яме, как «Локомотив», но что-то у них тоже не получается. ЦСКА никогда не был раздражителем для «Локомотива», только если шла борьба в верхней части таблицы за призовые места. А сейчас «Локомотив» ждет перерыва. Правда, чего они там дождутся? Меня, как болельщика, не вдохновляют решения руководства. Не вижу «Локомотив» конкурентом ЦСКА. Вообще не вижу «Локомотив» конкурентом никакой команды РПЛ. Так безвольно сейчас играют только «Химки», которые не могут понять, что они делают. С уходом Семина команда идет вниз и добралась до дна», — сказал Баринов «СЭ».
Команды сыграют 29 октября на «РЖД Арене», стартовый свисток арбитра Артема Любимова прозвучит в 19.00 по московскому времени.
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Основные источники исследования