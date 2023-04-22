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Сергей Мигицко: «Переоценил Спаллетти старого пердуна — и я с паховой грыжей слег»

Александр Кружков
Обозреватель
Сергей Мигицко.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Народный артист России, болельщик «Зенита» Сергей Мигицко в интервью «СЭ» рассказал об общении с игроками и тренерами клуба из Санкт-Петербурга.

— Досадно вам, что нынешний «Зенит» набит легионерами?

— Я спокойно отношусь. Веление времени. Допустим, донецкий «Шахтер» для меня — это Старухин по прозвищу Бабуся. Витя Грачев. Миша Соколовский. Но в какой-то момент своих там почти не осталось, играли одни бразильцы...

В «Зените» сегодня их тоже немало. Не скажу, что в каждом матче феерят. Но есть класс и стабильность, поэтому команда уверенно набирает очки и движется к пятому чемпионству подряд.

Из наших ребят мне нравятся Андрюша Мостовой и Далер Кузяев. Кстати, оба — театралы. Далер так вообще все спектакли в «Ленсовете» пересмотрел. Артем Дзюба, пока за «Зенит» играл, тоже к нам нередко заглядывал. Он и сам парень артистичный.

Словом, дружба актеров с футболистами сохраняется. Но если раньше мы с Мишей Боярским накануне матча могли приехать на базу в Удельную, что-то спеть, устроить вечер анекдотов, то сейчас это уже нереально. Слишком много легионеров. Они ничего не поймут — языка-то не знают.

Сожалею, что так и не удалось затащить в театр Лучано Спаллетти. Хотя он не говорит по-русски, а я по-итальянски, мы довольно мило общались. Часто встречались в одном спортзале. Лучано все подбрасывал мне упражнения на пресс. Правда, с нагрузкой не угадал. Переоценил старого пердуна — и я с паховой грыжей слег...

Сергей Мигицко. Сергей Мигицко: «Аршавин — большой озорник. А Кержаков посвятил мне гол на «Петровском»
Футбол
ФК Зенит
Лучано Спаллетти
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