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Сегодня, 14:54

Агент Изидора заявил, что футболист не может играть 90 минут

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Эммануэль Лакруа рассказал о восстановлении после травмы своего клиента, нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора.

«Вильсон чувствует себя лучше, но не настолько, чтобы играть 90 минут. Он еще в процессе восстановления», — приводит слова Sport24.

Изидор получил повреждение в начале зимних сборов и еще не играл за железнодорожников в весенней части сезона.

В нынешнем сезоне 22-летний Вильсон Изидор провел за «Локомотив» 17 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-22-agent-izidora-vilson-chuvstvuyet-sebya-luchshe-no-ne-mozhet-igrat-90-minut
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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