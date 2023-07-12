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Сегодня, 15:43

Алаев — о зимнем Кубке РПЛ: «Наша задача сделать его более представительным»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев высказался о проведении Зимнего кубка.

«Обсуждали с представителями клубов Зимний кубок. Очень хочется, чтобы турнир состоялся. Наша задача — сделать его более представительным. Хотелось бы сделать больше четырех клубов. Поставили для себя цель чтобы до конца лета определиться с составом участников. Во все клубы прислали приглашения, некоторые откликнулись. Мы ориентируемся на 8 команд, в том числе зарубежных. Конкретные лиги называть не буду. Надеюсь, что будут и международные представители. Турнир получится более качественным. «Спартак» откликнулся? Не буду заострять внимание на одном клубе», — сказал Алаев.

Победителем последнего Зимнего кубка РПЛ стал «Спартак». Команда Гильермо Абаскаля опередила «Сочи», «Ростов» и «Краснодар».

Футбол
РПЛ
Александр Алаев
0
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