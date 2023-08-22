Алаев планирует посетить заседание комитета УЕФА по безопасности на стадионах в сентябре

Президент российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев намерен посетить первое в новом составе заседание комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по делам безопасности на стадионах, которое пройдет в сентябре в Италии.

«Хороший комитет, я очень доволен. Уже запланировано первое заседание, должно пройти в сентябре в Италии, чуть позже сообщу. Обязательно планирую поехать. Я очень благодарен коллегам, потому что этот комитет по моей текущей деятельности очень мне подходит. Хотелось бы обмениваться опытом с коллегами. Считаю, что может быть очень плодотворная работа. Я являюсь заместителем председателя комитета, поеду, будет установочное заседание, все расскажу», — приводит слова Алаева ТАСС.

Алаев занимал пост председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу с 2017 года. В 2022 году он стал президентом РПЛ.