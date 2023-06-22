Алаев: «Разработали проект стратегии РПЛ, готовы обсуждать его с клубами»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о проекте стратегии развития лиги.

— На прошлой неделе появился проект стратегии. Какие главные моменты этой стратегии?

— Стратегия должна быть, даже в тех условиях, в которых мы живем. Мы должны понимать, куда мы идем. Говорить, что представлена стратегия — это неправильно. Представлен проект, который мы готовили очень долго по разным причинам с нашими коллегами из OAKS Lab, которой руководит или руководил новый генеральный директор «Спартака». Работа шла, мы ее завершили. Первый этап — это проект стратегии. Но это стратегия не Александра Алаева, а РПЛ. Мы ее отправили не в РБК, а клубам. Теперь клубы могут согласиться, выйти с новыми предложениями. это будет документ, который будет работать. Мне кажется, что у нас есть проект стратегии, мы готовы дискутировать с клубами. Проект есть, он публичный, мы его не скрываем, готовы с дискуссии и критике. Но сначала должны клубы, может быть, будет собрание клубов РПЛ, или комитет, или правление, который будет сформирован 12 июля на общем собрании.