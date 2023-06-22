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Дюков: «Слова УЕФА дают надежду на отмену решения о приостановлении участия сборных в международных матчах»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент РФС Александр Дюков отреагировал на высказывание представителя УЕФА Йозефа Климента о том, что российские клубы вскоре вернутся в еврокубки.

— По двум выступлениям ФИФА и УЕФА. Насколько это обнадеживающие слова? Как вы их восприняли?

— Хотел бы поблагодарить коллег за то, что они смогли приехать в этот важный для российского футбола день. Их выступления были достаточно обнадеживающими. Слова господина Климента о его надежде на то, что в ближайшее время мы сможем встречаться на футбольных полях, а не только в рамках конференций, форумов и заседаний исполкома, дает надежду на то, что в ближайшее время могут быть приняты решения, которые могут отменить приостановку участия сборных в официальных международных матчах.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

В марте этого года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать в нейтральном статусе тех российских и белорусских атлетов, которые публично не высказывались в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

РФС
Александр Дюков
УЕФА
36
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